Keman virtüözü Cihat Aşkın, İzmit'te sahneye çıktı

Dünyaca ünlü keman virtüözü ve bestekar Prof. Dr. Cihat Aşkın'ın İzmit Kent Meydanı'nda konser verdi.

İzmit’in Kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü keman virtüözü ve bestekar Prof. Dr. Cihat Aşkın, İzmit'te sahneye çıktı. Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble, Dede Efendi'den Türk Valsleri’ne, Mozart’tan Anadolu ezgilerine kadar geniş bir repertuar hazırlayarak, vatandaşlara müzik ziyafeti verdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan konser sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Cihat Aşkın açıklamalarda bulundu.



"Sanat akademimiz çok ses getirecek"

Sanat akademisi çalışmalarını, Cihat Aşkın'ın önderliğinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Hürriyet, "Cihat Aşkın’ın önderliğinde bir yetenek taraması da gerçekleştirdik. Burada tespit edilen yetenekli çocuklarımızdan iki tanesinin sahne performansını izledik. Bana da sürpriz oldu. Çalışmamızın meyvelerini topluyor olmak bizim için o kadar keyifli ki. Demek ki doğru bir iş yapmışız. Alanında uzman insanlarla çalıştığımızda gerçekten muhteşem işler ortaya çıkıyor. Sanat akademimiz çok ses getirecek" dedi.



"Annesi rahat uyusun, kızı akademimizde çok başarılı olacak"

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’ne kabul edilen 11 ve 13 yaşlarındaki gençlerin de ilk konserlerini verdiğini belirten Cihat Aşkın ise şu ifadeleri kullandı:

"Bundan daha büyük mutluluk ne olabilir. Özellikle İzmitli çocukların böyle orkestralar eşliğinde konserler vererek önce İzmit’e sonra bütün Türkiye’ye ve sonra bütün Dünya’ya açılmalarının önünü bu gece başlatmış olduk. İzmit Belediyesi Sanat Akademi’mizin destekleriyle bundan sonra bu çalışmalarımız sürecektir. Yetenek taramalarında benim unutamadığım bir olay var. Keman çalan bir kızımız uzun süredir bu sınavlara girmek için çalışıyor ama maalesef annesi çok hasta. Annesi kızına, ‘Sakın çalışmayı bırakma. O sınavda çok iyi çalacaksın ve o akademiye gireceksin’ vasiyetini veriyor. Ama maalesef sınavdan bir gün önce annemizi kaybediyoruz. Kızımız annesinin vasiyetini tutuyor ve cenazenin kaldırılacağı gün yetenek taramasına katılmak için bizden izin istiyor. Biz kendisine, ‘Sen acılısın, bugün gelme daha sonra biz seni sınav yapalım’ dedik. Kızımız annesinin hatırı için sınava girmek istedi ve cenaze töreninden önce sınava geldi. Başarılı bir sınav verdi. Ve şimdi akademimizin üyesi. Annesi rahat uyusun, kızı akademimizde çok başarılı olacak"

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