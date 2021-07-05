Ev becerileri atölyesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) tarafından, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen "ev becerileri atölyesi" anne çocuk atölyeleri ile faaliyetlerine başladı.

Bu yıl projelerine bir yenisini daha katan KOMEK, oyun odalarını da anne çocuk eğitimlerine açtı. Anneler ve çocuklar etkinlik eşliğinde eğlenerek ve öğrenerek güzel vakit geçirecek. Ücretsiz olarak faaliyetlerini yürüten atölyelerde, 3672 ay yaş aralığındaki çocuklar ve anneleri için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Çocukların eğitimleri açısından en önemli alan olan ev becerileri atölyeleri, KOMEK kurs merkezinde 28 Haziran itibari ile başladı, 28 Temmuz da sona erecek.

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