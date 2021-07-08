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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM'de şehirlerarası otobüs tıra çarptı: 4 yaralı

İHA

TEM'de şehirlerarası otobüs tıra çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması neticesi meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan otobüs şoförü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 S 4627 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ve otobüste bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan otobüs şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise kaza alanında güvenlik önlemi aldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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