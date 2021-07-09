Çocuklar için akıl ve zeka oyunları atölyesi açılıyor

İzmit Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla akıl ve zeka oyunları atölyesi açıyor.

İzmit Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, çocukların gelişimine katkıda bulunmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve grup içerisinde uyumlu çalışma becerilerini arttırmak amacıyla akıl ve zeka oyunları atölyesi 2 Ağustos’ta açılıyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösterecek olan atölyede hem sosyalleşmek hem de kendilerini geliştirmek isteyen çocuklar, 8 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında online olarak başvuru yapabilecek. Çocukların gelişiminin artması adına akıl ve zeka oyunları atölyesini hayata geçirecek İzmit Belediyesi, çocuklara kurallara uyma, sabır, sorumluluk, saygı, doğruluk, dürüstlük ve yardımlaşma gibi değerler katacak. Akıl ve zeka atölyeye ile çocukların grupla uyumlu çalışma, analitik düşünme, dikkatkonsantrasyon, birlikte hareket edebilme ve bağlantısal düşünme becerilerinin arttırılması hedefleniyor.

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