Otomobilin çarptığı halk otobüsü şoförü öldü 

Soner GÜLEZER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı halk otobüsü şoförü Lokman Kaymak (33), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, D-130 karayolu Karamürsel ilçesi Altınkemer Kültür Merkezi mevkisinde meydana geldi. O.Y.Y. idaresindeki 41 BG 750 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförlerinden Lokman Kaymak´a, ardından da 3 araca çarptı. Yaralanan Kaymak, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Lokman Kaymak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Soner GÜLEZER
2021-07-15 11:31:58
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