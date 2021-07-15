Otomobilin çarptığı halk otobüsü şoförü öldü 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı halk otobüsü şoförü Lokman Kaymak (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, D-130 karayolu Karamürsel ilçesi Altınkemer Kültür Merkezi mevkisinde meydana geldi. O.Y.Y. idaresindeki 41 BG 750 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförlerinden Lokman Kaymak´a, ardından da 3 araca çarptı. Yaralanan Kaymak, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Lokman Kaymak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Soner GÜLEZER

2021-07-15 11:31:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.