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Görmeyen gözlerle başarıdan başarıya koşuyorlar Hem salonlarda, hem de yeşil sahalarda mücadele ediyorlar

İHA

Görmeyen gözlerle başarıdan başarıya koşuyorlar Hem salonlarda, hem de yeşil sahalarda mücadele ediyorlar

Kocaeli’de 2 yıl önce kurulan görme engelli futsal takımı ilk başarısını, kuruldukları yıl oynadıkları yükselme müsabakalarında 2. Lig’e çıkmakla yakaladı. Görmeyen gözlerle sahaların tozunu attıran futsalcıların şimdiki hedefi ise 1. Lig’e yükselmek.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve 25 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden Mevlüt Önerbay, engellerin aşılması adına birçok aktivitede rol aldı. Görme engelli bireylerin psikolojik sıkıntılarından kurtulması amacıyla 2019 yılında çeşitli girişimlerde bulunan Önerbay, daha sonra Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü’nü (GÖLGEN) kurdu.
Hem yeşil sahalarda, hem de salonlarda top koşturan görme engelli futsal takımı (salon futbolu), ilk başarısını ise kulüp kurulduğu yıl elde etti. Görme Engelliler Yükselme Grubu’nda 2. Lige çıkan futsalcıların şimdiki hedefi ise 1. Lig’e yükselmek.

Mevlüt Önerbay: "Psikolojik sıkıntı yaşamasınlar diye kulübü kurduk"
25 yıl önce geçirdiği trafik kazası neticesinde, görme yetisini kaybettiğini anlatan Mevlüt Önerbay, "Benim görme yetim B1 derecesinde, yani hiç göremeyen sınıftayım. Ben görme engelli olduktan sonra bir süre kendimi hayata adapte edemedim. Kendimi hayata aktif hale geçirdikten sonra diğer görme engelli kardeşlerimizin de bu zorlukları çektiğini fark ettim. Kardeşlerimizin de bizim gibi psikolojik sıkıntılar yaşamasın diye aktiviteler düzenlemek istedik. Spor da ön plandaydı. Az gören B2, B3 grubundan sporcuların oluştuğunu futsal takımını kurduk. Kulübümüzü 2019 yılına kurduk ve 2. Lige yükseldik" dedi.

Hasan Alemdaroğlu: "Hedef: 1. Lig"
Gölgen Spor Kulübünün antrenörü Hasan Alemdaroğlu, "2 yıl önce Mevlüt ağabey yanıma geldi, görüşmek istedi. Ekibi olduğunu ve benimle çalışmak istediklerini söylediler. Bende çok mutlu oldum, Mevlüt ağabeyin bu girişimi bizleri de mutlu etti. Geçen yıl ilk katıldığımız müsabakalarda 2. Lige yükseldik. Hedefimiz 2. Lig’den 1. Lig’e çıkmak" diye konuştu.
9 yaşından bu yana sporla ilgilendiğini anlatan sporcu Salih Adar, beden eğitimi öğretmenliği bölümünü bitirdiğini, hem yüzme antrenörü, hem de futsalcı olduğunu kaydetti.

Salih Adar: "Görüşüm daha da düştü"
Doğuştan görme yetisinin olmadığını söyleyen Adar, "Hücre hastalığım var, doğuştan gelen bir hastalık. Yaş ilerledikçe gözlerim daha da zayıfladı. Ben 2018 yılına kadar futsalı B3 olarak oynadım, şuan B2 olarak oynuyorum, görüşüm daha da düştü" şeklinde konuştu.

"Özgür hissetmek için bu faaliyetlere katılıyoruz"
Gölgen’e yeni transfer olduğunu ifade eden Salih Adar, "Bu benim 4. takımım. En son Bursa timsahlarda oynuyordum, yaklaşık 1 aydır da bu takımdayım. Bu takımda iyi karşılandım, iyi bir arkadaşlık kurdum. Burada herkes canla başla mücadele ediyor, herkes elinden geleni yapıyor. Hem hobi olarak, hem de kendimizi özgür hissedelim diye bu faaliyetlere katılıyoruz. Çocukluğumdan bu yana görme sıkıntısı yaşıyorum. Mücadelemi hiç bırakmadım, engelimin arkasına sığınmadım. Elimden geldiğince çok çalıştım. Diğer engelli arkadaşlarım mücadeleyi hiçbir zaman bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Muharrem Sorguç: "Ben bile görmediğim halde top oynuyorsam"
Doğuştan Albino hastası olan futsalcı Muharrem Sorguç ise 5 yıldır sporla ilgilendiğini, 1 buçuk yıldır da Gölgen’de oynadığını kaydetti. ’Hayat engel tanımaz’ diyen Sorguç, "Engelli kardeşlere sporu öneriyorum. Ben görmediğim halde top oynuyorsam, diğerleri de yapabilir. Daha farklı engeli olanlar var, spor yapsınlar" şeklinde konuştu.

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