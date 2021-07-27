Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 karayolunda kamyon ve kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti Körfez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. yönetimindeki 41 AGN 513 plakalı Ford marka kamyonet aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki 33 NU 621 plakalı Mercedes marka kereste yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında bariyer ve kamyon arasında sıkışan kamyonetin sürücüsü S.T. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı S.T., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza sonrası D100 karayolunda yoğunluk oluşurken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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