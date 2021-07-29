GençBüs Başiskele sahilinde gençlerle buluştu

Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen Genci Âlâ Gençlik Hareketi’nin bir parçası olan GençBüs’ün ilk durağı Başiskele sahili oldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün önem verdiği Genci Âlâ projesi, vatandaşlar tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. Başiskele sahilinde ilk kez görücüye çıkan GençBüs gençler tarafından ilgi gördü. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapılan programda Furkan Kayaoğlu ve Bukte Saatçi’nin seslendirdiği eserlere Yasin Özlü de eşlik etti. Başiskele Belediyesi tarafından çay ve kahve ikramının da yapıldığı programda katılımcıların istek parçaları da çalınıp söylendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.