El emeği kazanca dönüşüyor

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Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DERMEK) kursiyerleri yıl içerisinde hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünlerini Harikalar Sahili’nde yer alan stantlarda satarak kazanca dönüştürüyor.

DERMEK bünyesinde yer alan 6 ayrı kurs merkezinde yüzlerce kursiyere yıl içerisinde ücretsiz eğitim olanağı sağlanırken, yaz dönemi ile birlikte el emeği, göz nuru eserler kazanca dönüştürülüyor. Derince Belediyesinin Harikalar Sahili’nde hizmete sunduğu sabit ürün satış noktaları, yaz döneminde hareketli günler yaşıyor.

İlk olarak 2020 yılının yaz döneminde vatandaşlara hizmet veren Derince Mesleki Eğitim Kursları Satış Yeri, bayram süreci ile birlikte yeniden açıldı. Yıl içerisinde DERMEK bünyesinde el emeği, göz nuru eserler hazırlayan kursiyerler, burada yer alan Derince Belediyesi’ne ait stantlarda eserlerini satarak emeklerini kazanca dönüştürüyor.

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