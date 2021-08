Gökhan Gönül kardeşini kabul etti Milli futbolcu Gökhan Gönül: "Can bizim kardeşimiz” "Üçtük, dört olduk"

Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu ve 27 yıldır ailesini görmediğini söylemesi üzerine Türkiye'nin gündemine oturan Can Gönül, bir televizyon programına katıldı. Programa katılan futbolcu Gökhan Gönül, “Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu birkaç gün önce öğrendim. 3 kardeştik, 4 kardeş olduk” dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Can Gönül, yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve bir iş başvurusu sırasında aile nüfus kayıt örneğinde milli futbolcu Gökhan Gönül ile kardeş olduğunu iddia etmişti. Can Gönül’ün bugün katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanan futbolcu Gökhan Gönül, Can Gönül ile kardeş olduklarını ve kendisinin de 20 yaşına kadar annesini görmediğini söyledi.



“3 kardeştik, 4 kardeş olduk”

Gökhan Gönül, yaptığı bağlantıda, “Soracaklarım yok aslında. Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu birkaç gün önce öğrendim. 3 kardeştik, 4 kardeş olduk. 34 gündür annem babam Can'a ulaşmaya çalışıyor. Özel hayatını çok fazla anlatmasına gerek yok diye düşünüyorum. Annen, baban da seni bekliyorlar. Can’ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Bir an önce annesinin, babasının yanına gelebilir. Ben de durumu yeni öğrendim. 20 yaşına kadar ben de annemi göremedim. Can’ın bizi bulmaya çalıştığı gibi ben de annemi buldum. Biz onları barıştırdık” ifadelerine yer verdi.

