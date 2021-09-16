Boynundan yaralanan kadın tedaviye alındı 



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, Seçil İ. (45) evinde silahla boynundan vurulmuş halde bulundu. Yaralanan Seçil İ. tedavi altına alınırken, eşi ve silahın sahibi olan akrabalarının ifadeleri alındı.

Olay saat 18.00 sıralarında, Körfez Çamlıtepe Mahallesi Çimen Sokak´ta meydana geldi. Evden gelen silah sesi üzerine içeri giren yakınları Seçil İ.´yi kanlar içerisinde gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, silahla boynundan vurulan Seçil İ.´yi ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralanan Seçil İ. tedavi altına alındı.

Olay sonrasında evde yapılan incelemede Seçil İ.´nin akrabasına ait olduğu öğrenilen tabancaya el konuldu. Seçil İ.´nin kendisini vurduğu ihtimali üzerinde durulurken, eşi Adem İ. ve silahın sahibi akrabalarının ifadeleri alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-09-16 22:05:39



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