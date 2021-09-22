Kocaeli’de yurt eylemi yapan öğrenciler ile ilgili ilginç tespit

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yurt bulamadıklarını iddia ederek eylem yapan üniversite öğrencileri ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve ilimizle irtibatının olmadığı, ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt talebinde bulunmadığı tespit edilmiştir” dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yurtların yetersiz olduğunu iddia eden bir grup genç, eylem başlattı. Konu ile ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, eylem yapan gençlerin hiçbirinin yurt başvurusunda bulunmadığı ve bazı eylemcilerin Kocaeli ile ilişkilerinin olmadığını açıkladı. Vali Yavuz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli Kocaelili Kardeşlerim, İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve İlimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt talebi olmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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