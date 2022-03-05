KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor:82- Çankaya Üniversitesi:79

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı Çankaya Üniversitesi’ni 8279 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk Spor
Hakemler: Ahmet Tatlıcı xx, Cemil Uygül xx, Seda Esen xx
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 8, Gülse Uğur xx 5, Melisa Korkmaz x, Sıla Dikmenoğulları x, Nirra Fields xxx 27, Viktoria Vladimirovna Mircheva xxx 16, Kristina Jasmine Higgins xx 12, Nikolina Babic xx 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu x 6, La Tanya Chantella White xx 10, Elina Babkina Dikaioulaku xxx 19, Derin Yaya xxx 20, Kübra Erat x 3, Melike Tuğba Oral x 3, Alexis Sade Prince xxx 18, İnci Güçlü x
Başantrenör: Hasan Çağrı Özek
1. Periyot: 2223 (Çankaya Üniversitesi lehine)
Devre: 4635 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 7059 (İzmit Belediyespor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.