Derince Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

Derince Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı hummalı bir çalışma sürdürüyor. Çalışmalarını gece boyu sürdüren karla mücadele ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yoğun gayret sarf ediyor.

Marmara Bölgesi’nde etkisini hissettiren kar yağışı Kocaeli genelinde zaman zaman yoğunluğunu azaltsa da devam ediyor. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı Derince Belediyesi ekipleri vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Meteorolojiden gelen uyarılar üzerine çarşamba günü itibarıyla 7/24 çalışma sistemini hayata ekipler, çalışmalarını gece gündüz aralıksız olarak sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ediyor. Fen işleri müdürlüğünü ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de çalışmaların aralıksız bir şekilde gerçekleştiğini belirterek gayretlerinden dolayı belediye çalışanlarına teşekkür etti. Derince Belediyesi ekipleri ayrıca kaldırımlar, üstgeçitler, aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, muhtarlıklar, hastane çevresi ve otopark çıkışları gibi ilçenin muhtelif noktalarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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