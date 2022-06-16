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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Purut’tan yeni single çalışması: “Enkaz”

İHA

Purut’tan yeni single çalışması: “Enkaz”

Daha önce çıkarttığı ''Dipteki Adam'' ve “Gelmeyecek Mektuplar” adlı çalışmaları büyük beğeni toplayan Deniz Erkin Purut, dinleyicilerinden gelen yoğun ısrar üzerine yeni bir single hazırladı.
“Ben Zaten Âşıktım Sen Üstüne Geldin” adlı romanıyla da tanınan yazar Deniz Erkin Purut, bir süre önce etkileyici satırları fon müziği üzerinde seslendirdiği iki farklı çalışmayla sanat dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti. “Dipteki Adam” ve “Gelmeyecek Mektuplar” hem sözleri hem de müzikleriyle sanat severlerden tam not alan Purut, kendisinden yeni bir single bekleyen dinleyicilerini kırmayarak geçtiğimiz günlerde yeniden stüdyoya girdi. Günler süren çalışma sonucunda ''Enkaz'' isimli singleyi tamamladı.

“Başka dünyalara yolculuk”
Sözleri kendisine, müziği ve düzenlemesi ise Ozan Sarıboğa’ya ait “Enkaz” için stüdyoda yaklaşık 45 gün titizlikle çalıştıklarını anlatan Deniz Erkin Purut, “İşin mutfağında önceki single’larımda olduğu gibi yine Ozan vardı. Ozan’la yakaladığımız sinerji üst seviyede. O piyanoya ruhuyla dokunuyor, ben yazdığım metni seslendirirken bambaşka dünyalara gidiyorum. Ne mutlu bize ki o enerjiyi dinleyicilere de hissettirebiliyoruz” dedi.

“Yenilerini bekliyorlar.”
“Enkaz”ın çok yakında Spotify ve Apple Müzik başta olmak üzere tüm dijital platformlarda yayınlanacağını açıklayan Deniz Erkin Purut, büyük beğeni toplayan çalışmaların ortaya çıktığı süreci ise şöyle anlattı:
''Ben iyi bir kitap okuruyum. Ve kitapları yüksek sesle okurum. O dakikalarda da genelde enstrümantal müzikler dinlerim. Tiyatro geçmişim var, o nedenle okuduğum pasajları kendimce hikayeleştirdiğim de olur. Bir süre sonra okuduklarımın müzikle bütünleştiğinde çok kaliteli içerikler doğduğunu fark ettim. Kendime ‘Neden stüdyo ortamında, enstrümantal müzikler eşliğinde seslendirme yapmıyorum’ diye sormamla birlikte ‘Dipteki Adam’ doğdu, hemen ardından ‘Gelmeyecek Mektuplar’ geldi. Dijital marketlerde yayınlanan bu eserler o kadar ilgi gördü ki, dinleyicilerden yenileri için talep almaya başladım.”

“Hedefim albüm yapmak.”
Dinleyicilerden gelen güzel yorumlar üzerine yeni çalışmaları için cesaretlendiğini dile getiren Deniz Erkin Purut, hedefinin ise benzer çalışmalardan oluşan bir albüm yayınlamak olduğunu belirterek, ''Enkaz’la birlikte üç single’ım oldu. Hedefim ise albüm çıkarmak. Yine Ozan’ın etkileyici müzikleri ve benim satırlarımdan oluşan eserlerin bir arada yer alacağı bir albümle bu çalışmalarımızı taçlandırmak istiyorum'' diye konuştu

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