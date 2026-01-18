Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, ligin ikinci devresine galibiyetle başlamanın kendileri için değerli olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 20:48 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:48
        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, galibiyeti soğuk havaya rağmen stadyuma gelen taraftarlarına armağan etti.

        Maçın ilk yarısında olumlu şeylerin daha çok olduğunu ifade eden Tekke, karşılaşmanın ikinci yarısının ikili mücadelelerle geçtiğini söyledi.

        Tekke, Kocaeli'nin Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri olduğunu dile getirerek, "Hiç beklemediğimiz bir anda açıkçası Allah'ın lütfu Muçi'nin attığı şutla 2-1 galip bitirdik. Maç berabere daha çok kokan, hatta bazı anlarda belki Kocaeli'nin lehine kokar gibi oldu. Bu da olabilirdi. Bizim oyunu kontrolde tutabilmemiz için basit top kayıplarının olmaması gerekiyor. Genel hatlarıyla istek, arzu, giren, çıkan herkes elinden gelen herşeyi yaptı. Bugün de Allah'a çok şükür galip geldik. İkinci yarıya galip gelerek başlamak bizim için çok değerliydi." diye konuştu.




        - "Ligde 1 ve 4 arasında konumlanırsak bizim için bu gençlerle beraber gayet iyi"

        Bir gazetecinin "Size göre oyununuzda eksiklik gördüğünüz yerler neler? Yabancı sayısını eşitlemek için bazı oyuncularla sözleşme dondurma ya da ayrılık yaşamak gibi planınız olabilir mi?" sorusu üzerine Tekke, bugün de rakibi şaşırtan bir konumlamayla başladıklarını kaydetti.

        Oynadıkları şekilleri oyuncuların kafalarına yerleştirdiğini aktaran Tekke, ama bunların her birinin tekrara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

        Tekke, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, şöyle konuştu:

        "Oyuncularımı tebrik ederim ama oyun olarak beklediğim seviyenin çok altındayız. Onu söyleyeyim. Bizim kalitemizdeki takımların basit top kayıplarının olmaması lazım. Olabilir ama bu kadar çok olmaması lazım. Ne sorunlarımız var, onları çok net biliyoruz. Transfer konusunda başkanımız, yönetim kurulumuz, izleme ekibimiz, scout, bizler, yardımcılarım, bütün ekip 10 aydır, 11 aydır hemen hemen oyuncu izliyoruz. Trabzonspor'un faydasına, oyununa, yapısına, mali yapısına en uygun, en faydalı kim olacak seçenekleri çıkartıyoruz. Bu bazen nokta transfer dediğimiz oyuncu olsun istiyoruz. Bazen olmayabiliyor. Oyuncu tercih etmiyor, bir sürü parametreleri var. Dolayısıyla özellikle devre arasında bu çok daha zor ama herkes elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Bugün Trabzonspor'a geldiğimiz günden bugüne baktığınızda, aldığımız tüm risklere göre baktığınızda, içeride genç oyuncuların sayısı, genç oyuncuların piyasa değeri bugün 100 milyonu belki de aşmıştır."


        Trabzonspor'un acil ihtiyacı olan mevkilerin bilindiğini belirten Tekke, "Direkt oynayacak oyuncu açısından malum... Fakat orada şöyle bir sorun var. Onu söylemem lazım. Başkanımızla her gün hem konuşuyoruz. Başkanım 'Bu çok iyi.' 'Hocam evet çok iyi.' Başkanım ne kadar? 'Yıllık 5 milyon avro istiyor.' Bonservisinden bahsetmiyorum. Yıllık 4 milyon avro istiyor. Bonservisini söylemiyorum. Bunlar kolay değil. Ligde 1 ve 4 arasında konumlanırsak bizim için bu gençlerle beraber gayet iyi." açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

