Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 18:21 Güncelleme: 18.01.2026 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        4 Temmuz Mahallesi'nde seyreden B.A. yönetimindeki 41 AUT 057 plakalı motosiklet ile O.F. idaresindeki 41 RT 618 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.A. Gölcük Devlet Hastanesi'ne, yaralı motosiklet yolcusu O.Y. ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
        Kocaelispor, Trabzonspor maçına 16 Ocak pankartıyla çıktı Kocaelispor, bası...
        Kocaelispor, Trabzonspor maçına 16 Ocak pankartıyla çıktı Kocaelispor, bası...
        Kocaelispor-Trabzonspor maçından notlar
        Kocaelispor-Trabzonspor maçından notlar
        Trabzonspor taraftarı, takımını Kocaeli'de yalnız bırakmadı
        Trabzonspor taraftarı, takımını Kocaeli'de yalnız bırakmadı