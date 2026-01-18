Kocaeli'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 4 Temmuz Mahallesi'nde seyreden B.A. yönetimindeki 41 AUT 057 plakalı motosiklet ile O.F. idaresindeki 41 RT 618 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.A. Gölcük Devlet Hastanesi'ne, yaralı motosiklet yolcusu O.Y. ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

