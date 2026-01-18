Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 18.01.2026 - 19:08 Güncelleme: 18.01.2026 - 19:08
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

        Kocaelispor: Jovanovic (Dk. 45 Gökhan Değirmenci), Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 57 Balogh), Haidara, Linetty (Dk. 90+4 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Rivas, Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Churlinov (Dk. 45 Show), Petkovic

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Cihan Çanak), Oulai (Dk. 86 Nwakaeme), Folcarelli, Zubkov, Muçi (Dk. 90+4 Okay Yokuşlu), Olaigbe (Dk. 81 Bouchouari), Augusto

        Goller: Dk. 18 Petkovic (Kocaelispor), Dk. 44 Augusto, Dk. 90+1 Muçi (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 74 Mustafa Eskihellaç, Dk. 77 Muçi (Trabzonspor), Dk. 90+5 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)




        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

