Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Kocaelispor: Jovanovic (Dk. 45 Gökhan Değirmenci), Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 57 Balogh), Haidara, Linetty (Dk. 90+4 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Rivas, Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Churlinov (Dk. 45 Show), Petkovic
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Cihan Çanak), Oulai (Dk. 86 Nwakaeme), Folcarelli, Zubkov, Muçi (Dk. 90+4 Okay Yokuşlu), Olaigbe (Dk. 81 Bouchouari), Augusto
Goller: Dk. 18 Petkovic (Kocaelispor), Dk. 44 Augusto, Dk. 90+1 Muçi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Mustafa Eskihellaç, Dk. 77 Muçi (Trabzonspor), Dk. 90+5 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)
KOCAELİ
