60 metrelik uçurumdan yuvarlandı; itfaiye ve AFAD kurtardı

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BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde arkadaşlarıyla Beşkayalar Tabiat Parkı'na gelen Gürhan Kılıç, dengesini kaybederek, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kılıç, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece Beşkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Bursa'dan tabiat parkına yürüyüşe gelen Gürhan Kılıç, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Kılıç, itfaiye ve AFAD ekiplerince yuvarlandığı uçurumdan kurulan düzenekle çıkarıldı. İlk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye götürülen Kılıç'ın tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU

2022-09-17 14:53:44



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