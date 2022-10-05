Deredeki köpük, mevsim dönüşümündeki sıcaklık farkından oluşmuş



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'deki Kiraz Deresi yüzeyinde beyaz köpük oluştu. Alınan numuneler incelenirken, köpüğün mevsim dönüşlerinde sıcaklık farklılığından oluştuğu belirlendi.

Başiskele ilçesinde, sanayi kuruluşlarıyla iç içe olan Kullar Mahallesi'nden geçen Kiraz Deresi'nde oluşan beyaz köpük, halkı tedirgin etti. Mahalle muhtarının ihbarıyla geçen günlerde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından köpüğün oluştuğu bölgede inceleme yapıldı. Ekipler derede kirlilik ve herhangi bir kaçak deşarja rastlayamadı. Köpükten alınan numune, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) laboratuvarına gönderildi. İlk tespitlerde köpüğün mevsim dönüşlerinde sıcaklık farklılıklarıyla oluştuğu belirlendi. Yapılan ihbarlarda köpürmenin sürmesi nedeniyle çevre ekiplerinin yeniden inceleme yapacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-10-05 17:02:43



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