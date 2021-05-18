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İnşaat temelinde toprak kaydı, 24 daire tahliye edildi 0:00 / 0:00

DHA

Olay saat 00.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1306 Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımına başlanılan inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı. Bitişikte bulunan 5 katlı apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Bina içerisinde ve kaymanın yaşandığı bölgede inceleme yapan ekipler, tarafından binanın yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle 24 daireli apartmanda yaşayan yaklaşık 60 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

Sokağa çıkan bina sakinlerinin bazıları yakınlarının yanına giderken, kalacak yeri bulamayanlar ise kaymakamlık aracılığıyla çevrede bulunan otellere yerleştirilecek. Binanın akıbeti ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından belli olacak.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Yaşanan toprak kayması sırasında hissettiği sarsıntıyı deprem zannettiğini belirten Adem Özdemir, "Hafif bir kayma oldu binada. Biz deprem oluyor sandık meğerse toprak kayması varmış. Yeni inşaat yapılan yerde kepçe zarar vermiş galiba. Bugün gece bir sarsıntı hissettik ve binadan ayrıldık. Geceyi yakınlarımızın yanında geçireceğiz" diye konuştu.