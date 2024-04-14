Kocaelispor: 2 - Giresunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, evinde Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Ramil Sheydayev ve Daniel Candeias'ın golleriyle galip gelen Kocaelispor, puanını 52'ye yükseltti, küme düşmesi kesinleşen Giresunspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Kocaelispor kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8'de Ramil Sheydayev ve 76. dakikada Daniel Candeias attı.
Bu sonucun ardından Play-off mücadelesi veren Kocaelispor, puanını 52'ye yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Karadeniz temsilcisi ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Giresunspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.