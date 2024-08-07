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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor, Mijo Caktas'ı açıkladı - Futbol Haberleri

        Kocaelispor, Mijo Caktas'ı açıkladı

        Kocaelispor, 32 yaşındaki Hırvat oyuncu Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:25 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:25
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        Mijo Caktas, resmen Kocaelispor'da!
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        Kocaelispor, hücum orta saha oyuncusu olarak oynayan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu Mijo Caktas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Recep Durul ile Teknik Asbaşkan Osman Çakır katıldı. Kocaelispor sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusunda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mijo Caktas arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Mijo" açıklaması yaptı.

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