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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta stoper arayışı: İlk hedef Ostigard - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta stoper arayışı: İlk hedef Ostigard

        Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç'un sakatlıkları nedeniyle uzun süredir stoperde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, defansın göbeğine takviye için de kolları sıvadı. Rennes forması giyen Leo Ostigard listenin başında yer alıyor.

        Giriş: 03.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:31
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak Musrati, Monaco'ya kiralanırken eksik bölgelere takviye için de arayışlar sürüyor.

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        Önceliğini sol kanat ve sol beke veren siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç'un bir süredir devam eden sakatlıkları nedeniyle defansın göbeğine de takviye arayışları başladı.

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        Paulista'ya ülkesinden Corinthians'ın bir süredir ilgisi devam ederken siyah-beyazlılar, ayrılık ihtimali doğması halinde 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli stoperle yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

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        Beşiktaş yönetimi, Rennes forması giyen Leo Ostigard'ı stoper bölgesi için listeye alırken temaslar da başladı.

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        Bu sezon Rennes'de 18 maçta süre alan Ostigard, 1 gol kaydetti.

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        Ostigard, sezon başında Napoli'den 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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