Beşiktaş'ta stoper arayışı: İlk hedef Ostigard
Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç'un sakatlıkları nedeniyle uzun süredir stoperde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, defansın göbeğine takviye için de kolları sıvadı. Rennes forması giyen Leo Ostigard listenin başında yer alıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak Musrati, Monaco'ya kiralanırken eksik bölgelere takviye için de arayışlar sürüyor.
Önceliğini sol kanat ve sol beke veren siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç'un bir süredir devam eden sakatlıkları nedeniyle defansın göbeğine de takviye arayışları başladı.
Paulista'ya ülkesinden Corinthians'ın bir süredir ilgisi devam ederken siyah-beyazlılar, ayrılık ihtimali doğması halinde 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli stoperle yolları ayırmaya sıcak bakıyor.