Kocasından devraldığı köy kahvesini 17 yıldır işletiyor

Eşi ve çocuklarının, "Yoruluyorsun, artık bırak" demesine rağmen kahvehanesini çok sevdiğini, burada çalışmanın kendisine yorucu gelmediğini ifade eden Tetik, gücü yettiği kadar işine devam etmek istediğini belirtti.

İnsanlarla sohbet etmeyi sevdiğini dile getiren Tetik, "Hem tarlada çalışmayı hem de kahvehaneye bakmayı seviyorum. Evde oturduğum zaman aklım burada kalıyor. Gidip kahvehanemi açayım diyorum" dedi.

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Bir kadın olarak kahvehane işletmenin bir zorluğunu yaşamadığını, müşterilerinin kendisine destek olduğunu anlatan Tetik, şunları kaydetti:

"Bazen oyun oynanırken bir kişi bulamıyorlar. Bana sesleniyorlar. 'Bize arkadaş ol, biz sana gösteririz.' diyorlar. Ben de yanlarına oturuyorum. Onlara baka baka oyunlarına alıştım.