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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koçtaş yenilenen mağazasını açtı - İş-Yaşam Haberleri

        Koçtaş yenilenen mağazasını açtı

        Koçtaş, Emaar Square Mall mağazasını yeni nesil mağazacılık konseptiyle yeniden tasarlayarak müşterilerinin hizmetine açtı. Kurdele kesim törenine Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:14
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        Koçtaş yenilenen mağazasını açtı
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        Koçtaş, 5.530 metrekarelik Emaar Square Mall mağazasını yeni nesil mağazacılık konseptiyle yeniden tasarladı. Mağazanın açılış töreni Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ve Koçtaş üst yönetiminin katılımlarıyla gerçekleşti.

        “KOÇTAŞ YENİ NESİL MAĞAZALARIYLA SEKTÖR LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR”

        Emaar Square Mall mağazasının kurdele kesim töreninde konuşan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Koç Topluluğu’nun en köklü markalarından biri olan Koçtaş şirketimiz perakendecilikte 30 yıla yaklaşan uzmanlığıyla, müşteri memnuniyetine, hizmet kalitesine, dijitalleşmeye ve iş modeline yatırım yaparak Türkiye’de ev geliştirme sektöründeki liderliğini sürdürüyor. Koçtaş mağazalarında müşterilerin alışveriş deneyimleri ve ihtiyaçları odağında önemli bir dönüşüm ve değişim süreci yaşanıyor. Koçtaş, bu değişiklikler sonucunda müşteriyi merkeze alan yeni nesil mağazacılık formatını tüketicilerin beğenisine sunuyor. Bundan 7 sene önce açılışını yaptığımız, çağın gereklerine göre yeniden tasarlanan Emaar Square Mall mağazasını müşterilerimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mağazamız, yalnızca bir alışveriş alanı sunmuyor; aynı zamanda teknolojiyi ve tasarımı odağına alan, deneyim odaklı bir yaşam alanı sağlıyor. Bu mağazamızda, müşterilerimiz için değer yaratmaya ve deneyimlerini sürekli iyileştirmeye yönelik taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyuyoruz. Koçtaş, bu yaklaşımıyla ev geliştirme sektöründeki güçlü liderliğini pekiştirmeye devam edecek. Koç Topluluğu olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yenilikler yoluyla hizmet verdiğimiz her alanda çıtayı yükseltme misyonumuz, Koçtaş’ın bu adımıyla bir kez daha somutlaşıyor” dedi.

        “MAZAĞALARIMIZDA DÖNÜŞÜM ZAMANI”

        Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ise “Koçtaş olarak, yıllardır evlerini güzelleştirmek ve yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek isteyen müşterilerimizin yanındayız. Bu köklü tecrübemizi ve müşteri odaklı yaklaşımımızı yeni nesil mağazacılık konseptimizle daha da ileriye taşıyoruz. Çanakkale mağazamız ile uygulamaya başladığımız bu yeni konsepti mevcut mağazalarımıza da yaygınlaştırıyoruz. Emaar Square Mall mağazamız bu yenilenmenin en güzel örneklerinden biri. Koçtaş olarak, gelişen ve dönüşen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ediyor, bu doğrultuda kendimizi sürekli geliştiriyor ve dönüştürüyoruz. Yeni nesil mağaza konseptini uyguladığımız dördüncü mağazamız olan, 5.530 metrekarelik alanda hizmet verdiğimiz Emaar Square Mall’da, yalnızca geniş ürün yelpazemizi sunmakla kalmadık, aynı zamanda alışveriş deneyimini daha da keyifli ve ilham verici hale getirmek için yepyeni alanlar tasarladık. Yenilenen mağazalarımızda, alışveriş deneyimini daha keyifli ve kolay hale getirecek birçok değişikliğe imza attık. Özellikle teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve verimli hizmet verebiliyoruz. Müşterilerimizin gerçeğe en yakın deneyimi yaşayabilecekleri alanlar inşa ettik. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve teknolojinin de etkin kullanımıyla şekillendirilen yeni mağaza konseptimiz ile sektörümüzde farklılık yaratıyoruz. Zamanla uygun formatlı diğer mağazalarımızda da bu dönüşümü uygulayacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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