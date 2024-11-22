Koçtaş yenilenen mağazasını açtı

Koçtaş, 5.530 metrekarelik Emaar Square Mall mağazasını yeni nesil mağazacılık konseptiyle yeniden tasarladı. Mağazanın açılış töreni Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ve Koçtaş üst yönetiminin katılımlarıyla gerçekleşti.

“KOÇTAŞ YENİ NESİL MAĞAZALARIYLA SEKTÖR LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR”

Emaar Square Mall mağazasının kurdele kesim töreninde konuşan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Koç Topluluğu’nun en köklü markalarından biri olan Koçtaş şirketimiz perakendecilikte 30 yıla yaklaşan uzmanlığıyla, müşteri memnuniyetine, hizmet kalitesine, dijitalleşmeye ve iş modeline yatırım yaparak Türkiye’de ev geliştirme sektöründeki liderliğini sürdürüyor. Koçtaş mağazalarında müşterilerin alışveriş deneyimleri ve ihtiyaçları odağında önemli bir dönüşüm ve değişim süreci yaşanıyor. Koçtaş, bu değişiklikler sonucunda müşteriyi merkeze alan yeni nesil mağazacılık formatını tüketicilerin beğenisine sunuyor. Bundan 7 sene önce açılışını yaptığımız, çağın gereklerine göre yeniden tasarlanan Emaar Square Mall mağazasını müşterilerimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mağazamız, yalnızca bir alışveriş alanı sunmuyor; aynı zamanda teknolojiyi ve tasarımı odağına alan, deneyim odaklı bir yaşam alanı sağlıyor. Bu mağazamızda, müşterilerimiz için değer yaratmaya ve deneyimlerini sürekli iyileştirmeye yönelik taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyuyoruz. Koçtaş, bu yaklaşımıyla ev geliştirme sektöründeki güçlü liderliğini pekiştirmeye devam edecek. Koç Topluluğu olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yenilikler yoluyla hizmet verdiğimiz her alanda çıtayı yükseltme misyonumuz, Koçtaş’ın bu adımıyla bir kez daha somutlaşıyor” dedi.