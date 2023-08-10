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        Haberler Televizyon Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Angel Has Fallen filmi konusu nedir, ne zaman vizyona girdi?

        Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Angel Has Fallen filmi konusu nedir?

        Kod Adı: Angel filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Robert Mark Kamen, Matt Cook, Ric Roman Waugh tarafından kaleme alınan ve Ric Roman Waugh tarafından yönetilen Kod Adı: Angel filmi aksiyon türündedir. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, "Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Angel Has Fallen filmi konusu nedir, ne zaman vizyona girdi?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Angel Has Fallen filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 18:57
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        Kod Adı: Angel filminin konusu ve oyuncuları
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        2019 yılında vizyona giren Kod Adı: Angel filmi 11 Ağustos akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Filmin başrolünde usta oyuncu Morgan Freeman ile Gerard Butler yer almaktadır. Olympus Has Fallen ve London Has Fallen'ın ardından Has Fallen film serisinin üçüncü filmi olan Kod Adı: Angel filminin konusu ve oyuncu kadrosu sinemasverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Angel Has Fallen filmi konusu nedir, ne zaman vizyona girdi?" İşte detaylar...

        KOD ADI: ANGEL KONUSU NEDİR?

        Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

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        KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Gerard Butler - Gizli Servis Ajanı Mike Banning, Clay'in oğlu ve Leah'ın kocası.

        Morgan Freeman - Başkan Allan Trumbull

        Jada Pinkett Smith - FBI Ajanı Helen Thompson

        Lance Reddick - Gizli Servis Direktörü David Gentry

        Tim Blake Nelson - Başkan Yardımcısı Martin Kirby

        Piper Perabo - Leah Banning, Mike'ın karısı. Perabo, Mitchell'in zamanlama çatışmaları nedeniyle

        önceki filmlerde rol alan Radha Mitchell'in yerini aldı.

        Nick Nolte - Clay Banning, Vietnamlı bir Ordu Korucusu ve Mike'ın kendisini genç yaşta terk eden babası.

        Danny Huston - Mike'ın eski Ranger komutanı ve Salient Global'in lideri Wade Jennings.

        Frederick Schmidt - Travis Cole, Salient Global'in güvenlik şefi ve Jennings'in sağ kolu.

        Joseph Millson - FBI Ajanı Ramirez

        Ori Pfeffer - Gizli Servis Ajanı Murphy

        Mark Arnold - CIA Direktörü James Haskell

        Michael Landes - Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Sam Wilcox

        Chris Browning - Milis adamı

        Jessica Cobley - Lynne Banning, Mike ve Leah'ın kızı

        Rocci Williams - Bruno, Jennings'in askerlerinden biri

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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