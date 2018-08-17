Kofu - Ehime FC maçı rakamları

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Kofu, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ehime FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 12:00. 37 puanlı Kofu 12. sırada bulunuyor, Ehime FC 30 puana sahip ve 18. sırada. Kofu son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ehime FC, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Kofu galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Ehime FC galibiyet oranı 3.75.

Kofu son hafta oynanan Ehime FC maçında 1-0 kazandı.

Ehime FC ise Kofu maçında 1-0 yenildi.

Kofu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Kofu, kendi sahasında 19 gol attı, 21 gol yedi.

Ehime FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ehime FC, 10 gol atarken 19 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ