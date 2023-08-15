Kök hücre tedavisi gören talasemi hastasına yumurtalık dokusu nakliyle gebelik yolu açıldı

Kalıtsal kökenli talasemi (Akdeniz anemisi) tedavisi kapsamında kök hücre nakli sonrası menopoza giren hasta, dondurulmuş yumurtalıkların dokusundan elde edilen embriyoların transferiyle hamile kaldı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sönmezer, yumurtalık dokusunun dondurulması ve nakli işleminin, kanser veya kanser dışı bazı hastalıklarda doğurganlığı korumak amacıyla kullanılan ve sadece gelişmiş merkezlerde gerçekleştirilen bir yöntem olduğunu söyledi.

Bu yöntemle şu ana kadar sınırlı sayıda başarılı gebelik elde edildiğini vurgulayan Sönmezer, "Bu yönteme Türkiye'de ilk kez 2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatından alınan bir proje ile başladık. 19 yıldır devam eden yoğun çalışmalar ve emek sonrasında hastalara umut oluşturan dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geldik" dedi.

REKLAM

Bu yöntemin yumurta ya da embriyo dondurma işleminden farklı olduğunu anlatan Sönmezer, şu bilgileri verdi: "Bu yöntem, yumurtalıkların kemoterapi ya da kök hücre tedavisinden önce dondurulup çözüldükten sonra hastaya tekrar nakliyle gerçekleştiriliyor. Özellikle yüksek doz kemoterapi alan kanser hastalarında kemoterapiye bağlı olarak yumurtalık rezervleri yok oluyor. Yani bu hastalar menopoza giriyor ve bebek sahibi olabilme şansları kalmıyor. Bunların çoğu da genç ve bekar hastalar.

Bu yöntemle, hastaların kemoterapi ya da radyoterapi öncesinde yumurtalık dokusu alınıp donduruluyor. Çocuk sahibi olmak istediklerinde kişinin kendisine ait olan dondurulmuş yumurtalık çözülüyor ve laparoskopik cerrahiyle hastaya naklediliyor. Hastanın menopozu geri dönüyor. Bu aşamadan sonra hasta ya doğal olarak ya da tüp bebek yöntemiyle gebe kalabiliyor."

ÜÇ HASTADA GEBELİK ELDE EDİLDİ

Sönmezer, yöntemin dünyada nadir örnekleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Çok gelişmiş birkaç ülkede uygulanabiliyor. Biz, Türkiye'de bugüne kadar üç ayrı hastada gebelik elde ettik. İlk hastamız lösemi yani kan kanseriydi. Bu lösemili hasta dünyadaki ikinci vakaydı. Türkiye'deki ikinci vaka beyin kanseri olan bir hastaydı. Bu hastada da aynı yöntemle gebelik elde edildi. Şimdi ise kök hücre tedavisi almış olan talasemi hastasında gebelik sağlandı."

REKLAM

"Türkiye'de, kanser dışı bir hastalık olan talasemide, kemik iliği nakli hikayesi bulunan vakada başarılı gebelik elde edilmesinin bir ilk olduğunu" vurgulayan Sönmezer, bu yöntemin kemik iliği nakli tedavisi görecek, ileride anne olabilmeyi isteyen talasemi hastaları için bir umut olduğu değerlendirmesinde bulundu.