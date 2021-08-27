Kolektif Hafıza Sergisi açılıyor 0:00 / 0:00

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Ortak hafızayla pozitif bir toplum tasarımı oluşturma fikriyle yola çıkan Kolektif Hafıza Sergisi, Mina Başaran ve arkadaşlarının anısını yaşatmak amacıyla, Türkiye'nin dört bir yanından dezavantajlı kız çocuklarının maddi ve manevi gelişimlerine destek olmak, kendilerine güven duymalarını, bedenlerini ve kimliklerini sevmelerini ve her türlü ayrımcılığa karşı durabilmelerini amaçlayan TÜKD İstanbul Şubesi Mina'nın Çocukları Projesi kapsamında gerçekleşiyor.

Kolektif hafızamızı olumlu düşünceler ve geleneklerle temellendirerek, hümanist ve sevgi dolu bir yaşam alanı yaratmanın önemine dikkat çeken karma serginin küratörlüğünü Ayça Okay üstleniyor. Mina Başaran ve arkadaşlarının anısını yaşatan sergide resim, heykel, video ve enstalasyon dahil olmak üzere farklı medyumlarda üretim yapan 11 sanatçı Pınar Akkurt, Ramazan Can, Fırat Engin, Leyla Emadi, Didem Erk, Mert Ege Köse, Ouchhh, Erdil Yaşaroğlu, Yiğit Yazıcı, Uğur Ayık Koleksiyonu'ndan Ardan Özmenoğlu ve Feride İkiz Koleksiyonu'ndan Mario Klingemann'nın eserleri yer alıyor.

Hepimizi kolektif hafızada bir araya getirecek bu yolculuğa birlikte çıkmaya var mısınız? Sevgi ve emekten ilham alan Kolektif Hafıza Sergisi, tüm halka kapılarını açarak, özellikle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde sanatın iyileştirici gücünden kolektif bir şekilde fayda sağlamayı umuyor. Son dönemlerde yaşanan iklim krizi ve buna bağlı olarak tüm dünyaya yayılan orman yangınları ve pandemi gibi global sorunların tam ortasında olduğumuz bu çağda, insanların birbirlerine bağlanması ve bir ağaç gibi ortak hafızada buluşabilmeleri hayati bir önem taşıyor. Kolektif hareket etmenin ve geleceği, geçmişte yaşadıklarımızı unutmadan inşa edebilmenin en büyük ilham kaynağı olan 'sanat' TÜKD İstanbul Şubesi Mina'nın Çocukları Projesi'nin temel taşlarından birini oluşturuyor. Proje, bu doğrultuda satış amacı gütmeden ücretsiz gerçekleştireceği sergi ile yeni bursiyerlerine fayda sağlamak için mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki dönemde ise sanat öğrencilerine de katkı sağlamak amacıyla projenin destek alanı ve kapsamı genişletiliyor. Sergi, hepimiz için çok üzücü ve yıpratıcı geçen bir dönemde, Bodrum Belediyesi'nin de desteğiyle sanatsever herkesi bir araya getirerek kolektif iyileşmenin kapısını çalıyor. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü ile her izleyiciyi bireysel hafızadan kolektif olana doğru bir yolculuğa çıkaracağı Kolektif "Hafıza", paralel etkinlik programıyla halka açık alternatif bir sanat haftası sunuyor. Sergi aynı zamanda Bodrum'daki öğrenciler için düzenlenecek özel sergi turlarıyla, çocukların değişim ve dönüşüm süreçlerine destek olmak üzere projeye sanatın gücünü kullanarak katkı sağlamayı hedefliyor. Hepimizin ihtiyacı olan pozitif enerji ile uyumlu, mekanının hafızası ile bütünleşen, disiplinler arası bir seçkinin yer aldığı Kolektif Hafıza Sergisi 1 - 11 Eylül 2021 arasında Ramada Bodrum'da görülebilir.