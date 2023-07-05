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Kolezyum’a adını kazıyan turistten özür: ‘Antik olduğunu bilmiyordum’

İtalya’nın başkenti Roma’daki antik amfitiyatro Kolezyum’a sevgilisi ve kendisinin ismini kazıyan turist, kent yönetime mektup yazarak özür diledi. Ancak mektupta Kolezyum’un antik olduğunu bilmediğini iddia edince tekrar tepki çekti.

Kolezyum’a adını kazıyan turistten özür: ‘Antik olduğunu bilmiyordum’
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BBC TÜRKÇE
kolezyum Getty Images

Övgü Pınar / Roma

İtalya’nın başkenti Roma’daki antik amfitiyatro Kolezyum’a sevgilisi ve kendisinin ismini kazıyan turist, kent yönetime mektup yazarak özür diledi. Ancak mektupta Kolezyum’un antik olduğunu bilmediğini iddia edince tekrar tepki çekti.

Geçen ay sonunda yaklaşık 2000 yıllık Kolezyum’un duvarına anahtarla ‘’Ivan+Hayley 23’’ yazan turistin kimliği, video görüntüsü ve kayıtlar sayesinde tespit edildi. İngiltere’de yaşayan Bulgaristan asıllı 27 yaşındaki Ivan Dimitrov olduğu belirlenen turist hakkında, kültürel mirasa zarar verdiği için soruşturma açıldı.

Dimitrov suçlu bulunursa 5 yıla kadar hapis ve 15 bin euro’ya kadar para cezasına çarptırılabilir. Dimitrov’un ismini antik duvara kazıdığı sevgilisi 33 yaşındaki Hayley Bracey hakkında ise şu aşamada herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

İtalya’da büyük tepki çeken ve dünya çapında haberlere konu olan vaka sonrası Ivan Dimitrov, Roma yönetimine ve savcılığa bir mektup yazarak özür diledi. Roma merkezli ulusal gazete Il Messaggero’nun haberine göre Dimitrov mektubunda, anahtarla kazıdığı duvarların antik olduğunu bilmediğini iddia etti.

Il Messaggero, bugün baş sayfadan duyurduğu haberinde ‘’Ivan’dan İtalyanlara sürreal mektup’’ ifadesini kullandı. Gazeteye göre turist mektubunda, ‘’Yaptığımın ciddiyetinin bilincinde olarak, tüm insanlığım mirası olan bir yapıya verdiğim zarar için hem İtalyanlara hem de tüm dünyaya bu satırlarla içten ve samimi özürlerimi sunuyorum’’ dedi ve şöyle devam etti:

‘’Derin bir utançla itiraf ediyorum ki, anıtın antik olduğunu ne yazık ki ancak olanlardan sonra öğrendim.’’

Il Messaggero mektubu, ''Kolezyum'a saldıran turistin günah çıkarma şekli de sağduyuyu yaralıyor ve belli ki pek de bol olmayan kendi zekasına vandallık teşkil ediyor'' diye yorumladı.

Gazete ‘’Dünyada Kolezyum’un ne olduğunu bilmeyen biri olabilir mi?’’ dedi ve bu iddia gerçek olsa bile bu vakada cehaletin suçu ortadan kaldırmayacağını savundu.

Haberi veren çok sayıda haber sitesi de Dimitrov’un özrünü ‘’absürt’’, ‘’istemsiz mizah’’ gibi ifadelerle yorumladı.

İtalya basını turistin mektubunu, hakimleri etkileme ve ağır bir cezadan kurtulma girişimi olarak yorumladı.

Ivan Dimitrov, duvarı kazırken başka bir turistin videosunu çekmesiyle ifşa olmuştu. Olay geniş bir kesimden tepki çekmiş, Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de failin cezalandırılması çağrısı yapmıştı.

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