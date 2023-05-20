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Kolombiya'da 16 gün önce kaybolan uçağın enkazı bulundu

Kolombiya'da, 16 gün önce içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan uzun süredir arama çalışmaları süren uçağın enkazı bulundu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Kolombiya'da 16 gün önce kaybolan uçağın enkazı bulundu

    Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçağın enkazının bulunduğu bildirildi.
  • Kolombiya'da 16 gün önce kaybolan uçağın enkazı bulundu

    Sivil Havacılık'tan yapılan açıklamada, uçağın Caqueta yönetim bölgesine bağlı Palma Rosa köyü kırsalında tespit edildiği kaydedildi.
  • Kolombiya'da 16 gün önce kaybolan uçağın enkazı bulundu

    Yetkililer, bulunan uçakta sadece 3 kişinin cesedini tespit ettiklerini, geçtiğimiz gün ise kaybolan yolculardan 11 aylık bebekle birlikte 3 çocuğun sağ bulunduğu bildirmişti.
  • Kolombiya'da 16 gün önce kaybolan uçağın enkazı bulundu

    Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.
  • Kolombiya'da 16 gün önce kaybolan uçağın enkazı bulundu

    Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, 4 Mayıs'ta bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istemişti.
  • Kolombiya'da 16 gün önce kaybolan uçağın enkazı bulundu

    * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
  • Kolombiya'da 16 gün önce kaybolan uçağın enkazı bulundu

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