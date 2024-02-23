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        Haberler Dünya Amerika Kolombiya'da helikopter düştü: 4 polis öldü

        Kolombiya'da helikopter düştü: 4 polis öldü

        Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 4 polis hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 02:38 Güncelleme: 23.02.2024 - 02:40
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        Kolombiya'da helikopter düştü: 4 polis öldü
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        Kolombiya'da Ulusal Polis Müdürü General William Salamanca, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, hava kuvvetlerine bağlı Black Hawk tipi helikopterin Antioquia'ya bağlı San Pablo köyünde düştüğünü doğruladı.

        AA'nın haberine göre; kazada, 4 polis yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından ölen polislerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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