Kolombiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 45 kişi öldü

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Ülke basındaki haberlere göre, Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD),yağmur sezonunun başlamasından bu yana ülkenin birçok bölgesinde nehir taşkınları ve toprak kaymalarının meydana geldiğini bildirdi.

Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini gösteren aşırı yağışların yol açtığı sellerde 45 kişinin hayatını kaybettiği, ayrıca 23 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Sel ve taşkınlardan 3 bin 451 ailenin etkilendiği, 36 bin kişinin ise tahliye edildiği aktarıldı.

Kolombiya'nın başlıca eyaletlerinden Antioquia, Valle del Cauca, Narino, Huila ve Cundinamarca yağışlardan en çok etkilenen bölgeler olarak geçti.

Yetkililer, yağmur sezonu dolayısıyla halka, dere, su yolları ve ırmak kenarlarından uzak durmaları çağrısı yaptı.