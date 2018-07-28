Kolombiya Premier A Ligi'nde mücadele eden Deportes Tolima takımında oynayan orta saha oyuncusu Luis Alberto ve Kolombiya Premier B Ligi'nde mücadele eden Cucuta Deportivo takımından stoper Diego Alejandro, bu sezon Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek Çermikspor'a transfer oldu. Geçen sezon DEportes Tolima takımıyla şampiyon olan Alberto'nun genç yaşı nedeniyle fazla forma şansı bulamadığı belirtilirken Türkiye'ye de bu nedenle geldiği kaydedildi. DHA'nın haberine göre 20 saatlik uçak yolculuğuyla İstanbul'a gelen futbolcular daha sonra Diyarbakır'a getirildi. Futbolcuların transferlerinde mali bilgilendirme ise yapılmadı.

DİL SORUNU YAŞIYORLAR

Transferlerin şehirde büyük yankı uyandırdığı belirtilirken İspanyolca konuşan iki futbolcu, ilçede bu dili bilen olmadığı için iletişimde sıkıntı yaşıyor. Luis Alberto ve Diego Alejandro ile teknik heyet ve kulüp yöneticileri, cep telefonlarına indirdikleri çeviri uygulaması üzerinden iletişim kuruyor. Çermikspor Teknik Direktörü Hacı Eroğlu, şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını ve buna göre transferler yapmaya başladıklarını söyledi. Eroğlu, "Menajerler aracılığı ile Kolombiyalı iki futbolcuyu transfer ettik. Ama iletişimde sıkıntı çekiyoruz. Şimdilik cep telefonlarındaki çeviri uygulamalarıyla anlaşıyoruz. Onlar da hem ilçeye hem bize alıştı. Kolombiyalı iki futbolcunun lisans bedelleri ve yıllık alacakları ise Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu tarafından karşılanacak. Kendisine bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk kez oynayacağımız Süper Amatör Lig'de şampiyonluğu hedefliyoruz. Takımı da buna göre kuracağız. 10 Ağustos'ta bütün takım ilçede toplanacak, daha sonra da kamp dönemi başlayacak" dedi.

Kolombiyalı futbolcuların transfer haberi, köylerle birlikte 50 bin nüfusu bulunan ilçede sevinç ve heyecanla karşılandı. Cadde ve sokaklarda gezen iki futbolcuya sevgi gösterisinde bulunan Çermikliler, kahvede konuk ettikleri futbolculara çay ikram edip, cep telefonu uygulamasıyla da merak ettiklerini sordu. Bu duruma alışan Luis Alberto ve Diego Alejandro, Çermik'i ve ilçe sakinlerini sevdiklerini belirterek, Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarılı maçlarından tanıdıklarını söyledi. Alberto ve Alejandro, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı kaleci Faryd Mondrago'ndan dolayı da sarı-kırmızılı takımı tuttuklarını söyledi.

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