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        Haberler Magazin 'Kolpaçino', 7 yıl sonra dönüyor

        'Kolpaçino', 7 yıl sonra dönüyor

        'Özgür'ün maceraları 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor. 'Kolpaçino 4'ün çekimlerine başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 09:39 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:39
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        7 yıl sonra dönüyor
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        Her yenisiyle bir öncekinin gişesi geçilen 'Kolpaçino' serisinin dördüncü filminin çekimlerine başlandı.

        Kolpaçino (2009)... 457.687

        Kolpaçino Bomba (2011)... 736.320

        Kolpaçino 3. Devre (2016)... 1.412.639

        Filmin yapımcısı Polat Yağcı setin ilk gününde oyuncuları yalnız bırakmadı. Gösterime kasımda girecek olan film, 'Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

        İlk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül 'Kolpaçino 4'te de başrolü Şafak Sezer ile paylaşıyor. Senaryosunu Sezer'in yazdığı, Poll Films yapımı 'Kolpaçino 4’ü Kamil Çetin yönetiyor.

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