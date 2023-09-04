'Kolpaçino', 7 yıl sonra dönüyor
'Özgür'ün maceraları 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor. 'Kolpaçino 4'ün çekimlerine başlandı
Her yenisiyle bir öncekinin gişesi geçilen 'Kolpaçino' serisinin dördüncü filminin çekimlerine başlandı.
Kolpaçino (2009)... 457.687
Kolpaçino Bomba (2011)... 736.320
Kolpaçino 3. Devre (2016)... 1.412.639
Filmin yapımcısı Polat Yağcı setin ilk gününde oyuncuları yalnız bırakmadı. Gösterime kasımda girecek olan film, 'Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.
İlk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül 'Kolpaçino 4'te de başrolü Şafak Sezer ile paylaşıyor. Senaryosunu Sezer'in yazdığı, Poll Films yapımı 'Kolpaçino 4’ü Kamil Çetin yönetiyor.