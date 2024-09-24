Konya Büyükşehir Belediyesi eğitimlerine devam ediyor. Binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran KOMEK kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre 2024 güz dönemi kayıtları 24 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. KOMEK branşları ve kursları 2024 sorgulamaları hız kazandı. Vatandaşlar istedikleri branşa başvuru yapabilecek. Eğitimler ücretsiz olup yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek. Peki; KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, hangi branşlar var? İşte 2024 KOMEK kayıt ekranı komek.org.tr…