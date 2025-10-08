Habertürk
        Komisyon 14.kez toplandı | Son dakika haberleri

        Komisyon 14.kez toplandı

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:41
        Komisyonun, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 14. toplantısının ilk oturumunda, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.

        İkinci oturumda ise Komisyon, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER), Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM), Hak İnisiyatifi Derneği, Barış Vakfı ile Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) temsilcilerini dinleyecek.

