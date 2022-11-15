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Komite açıkladı: Trump ifade vermeyi reddetti

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisi'nde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ın ifade vermeyi reddettiğini belirtti.

Komite açıkladı: Trump ifade vermeyi reddetti
Trump ifade vermeyi reddetti
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AA

Komitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Eski Başkan Trump, Seçilmiş Komitenin, ifade vermesi için gelmesini gerektiren mahkeme celbine uymayı reddetti. Avukatları, ifade verme konusunda herhangi bir anlaşma yapma girişiminde bulunmadı.” denildi.

Trump’ın, 2020 başkanlık seçimlerini bozmak ve yetki devrini engellemek için plan yaptığı savunulan açıklamada, “O, Amerikan halkına cevap vermekle yükümlüdür. Komite, bu davada sonraki adımları ve eski Başkan'ın itaatsizliğini değerlendirecektir.” ifadeleri kullanıldı.

KOMİTE, TRUMP'I MAHKEME CELBİYLE İFADEYE ÇAĞIRMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim'deki oturumunda, eski Başkan Donald Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermesi için celp çıkarmıştı.

Komite, Trump'ın avukatlarından, 14 Kasım'a kadar eski Başkan'ın yeminli ifadesiyle, Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi ilgili belge talebinde bulunmuştu.

Trump ise 12 Kasım’da avukatları aracılığıyla, Komitenin mahkeme celbini engellemek için federal mahkemeye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak, Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a verilen mahkeme celbi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında, geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir." ifadeleri yer almıştı.

Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek suç sayılıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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