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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşu terörü: 1 ölü, 1 yaralı, 1 tutuklama | Son dakika haberleri

        Komşu terörü: 1 ölü, 1 yaralı, 1 tutuklama

        Kocaeli'de komşular arasında çıkan otopark kavgasında bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan H.A. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 22:47 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:47
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        Komşu terörü: 1 ölü, 1 yaralı, 1 tutuklama
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        Kocaeli'de komşular arasında çıkan otopark kavgasında tabancayla ateş açarak Emre Öztürk’ün (34) ölümüne ağabeyi Muhammet Öztürk'ün (35) ise yaralanmasına neden olan H.A. tutuklandı. Olay, dün saat 01.30 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 143/1 Sokakta meydana geldi. Emre Öztürk ve yanındaki ağabeyi Muhammet Öztürk, evlerinin önünde yer bulamadıkları için otomobili sokağın karşına park etmek istedi.

        Bu sırada sokağın karşısındaki apartmanda oturan H.A., 2 kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında kavga çıktı. H.A. tabancayla ateş açarak komşuları Emre Öztürk ve Muhammet Öztürk’ü yaraladı. Bu sırada Emre Öztürk, kullandığı otomobille kaçmaya çalışırken aynı sokakta park halindeki kamyonete çarptı. Şüpheli H.A. ise olayın ardından kaçtı.

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        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılardan Emre Öztürk’ü Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye, Muhammet Öztürk’ü ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Öztürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Sol ayak bileğinden yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu olan Muhammet Öztürk, H.A. ve olaya karıştığı belirlenen M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet Öztürk ve M.A adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi H.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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