Aralarında bir metre var! 'İnat merdivenleri' şaşırtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamAralarında bir metre var! 'İnat merdivenleri' şaşırtıyor - Haberler
ABONE OL

Komşuların 'inat merdivenleri' şaşırtıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Akdoğan Mahallesi'nde, komşu olan Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında, 10 yıl önce arazilerinde su kaynaklı anlaşmazlık yaşandı. O günden beri birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, yamaçtaki evlerine, aralarında 1 metre mesafe olan 110 ve 87 basamaklı 2 merdiven yaptırdı. Zamanla arası düzelen komşular, şu günlerde ise birbirleriyle görüşse de kendilerine ait merdivenleri kullanmayı tercih ediyor

Aralarında bir metre var! 'İnat merdivenleri' şaşırtıyor - Haberler
Aralarında bir metre var! 'İnat merdivenleri' şaşırtıyor
0:00 / 0:00
DHA

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi'nde komşu olan Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında, 10 yıl önce dik yamaçtaki sınır arazilerinde, su kaynaklı anlaşmazlık çıktı.

DHA'nın haberine göre aralarında küslük olup, birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, araç yolu olmayan ve patikadan ulaşım sağladıkları evlerine çıkan 2 farklı merdiven yaptırdı.

Aileler, yamaç arazide, aralarında 1 metre mesafedeki merdivenlerle evlerine ulaşıyor. O günden beri birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, yamaçtaki evlerine, aralarında 1 metre mesafe olan 110 ve 87 basamaklı 2 merdiven yaptırdı.

Zamanla arası düzelen komşular, şu an birbirleriyle görüşseler de kendilerine ait merdivenleri kullanıyor.

`HERKES KENDİ YOLUNDAN EVİNE ÇIKIYOR´

Yıllar önce yaşanan arazi tartışması nedeniyle ayrı merdiven yaptıklarını anlatan Şerafettin Yıldız, "İki komşu arasında burası sınırdı. Burada hendek dediğimiz yerde bir su vardı ırmak gibi akan. Yüzyıllardır bu su burada. Suyun işgal ettiği yer, bizim arazimiz üzerinde. Zamanla su yüzünden anlaşmazlık çıktı. Burada babadan kalma bir evimiz var. Patika yollardan evimize eskiden geliyorduk. Yaş ilerleyip, gurbetten gelerek, buraya yerleşince evimize gelen yolda merdiven yapmak istedik. Yan komşunun daha önceden merdiveni vardı. Aslında o merdiven bizim de evimizin kapısına çıkıyor; ama aramızdaki anlaşmazlık 'Onların merdivenini kullanırız da büyür' diye kendi arazimizde kendimize ait merdiven yaptık. Şimdi herkes kendi yolundan evine çıkıyor" dedi.

'MERAK EDİP SÜREKLİ SORUYORLAR´

Merdivenin, dışarıdan gelen yabancıların dikkatini çektiğini söyleyen Şerafettin Yıldız'ın eşi Hanife Yıldız da "Onlar merdiveni yaptıklarında biz burada yoktuk. İleride kavga olmasın, diye kendi merdivenimizi yaptık. Şimdi kendi merdivenimizden evimize gelip gidiyoruz. Merdivenimiz biraz dik; ama alıştık merdivene. Buraların arazisi zaten hep dik yamaçlardan oluşuyor. Köylüler bu merdivenlerin neden böyle olduğunu biliyor ama buraya gelen yabancılar merak edip sürekli soruyorlar" diye konuştu.

`BURADA BÖYLE ŞEYLER NORMAL´

İki ailenin komşusu Mehmet Ali Yıldız da "İki aile de yıllardır birbirleriyle konuşmazlardı. Şimdi konuşuyorlar ama iki aile de kendi yerinde merdiven yaptı. Şimdi herkes kendi yerindeki merdiveni kullanıyor. Dışarıdan gelenler soruyor `Neden burada çift merdiven var?´ diye; ama bize normal geliyor merdivenler. Çok masraf yaptılar merdivenlere. Biz de arazilerimize çıkabilmek için kendi paramızla merdiven yaptırdık. Ben de sınır komşuma söyledim 'Gel, beraber ortak yaptıralım' diye ama istemedi. Şimdi o da yapmak istese kendi arazisinde diğer taraftan merdiven yapacak. Burada böyle şeyler normal" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amatör balıkçılar ağlara takılan caretta carettayı böyle kurtardı
YAŞAM"Dur bir tanem, tamam gülüm" diyerek kurtardı
Süper Loto sonuçları 9 Mayıs 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAM9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları
Şans Topu sonuçları 9 Mayıs 2021! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 10 Mayıs 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 9 Mayıs 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 9 Mayıs 2021!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 9 Mayıs 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikram
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 9 Mayıs!
Günlük burç yorumları! 9 Mayıs 2021 Pazar
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Anneler Günü'nde ünlü anneler ve kızları
YAŞAMAnneler Günü'nde ünlü anneler ve kızları
Dört kayıp şehrin gizemi
YAŞAMDört kayıp şehrin gizemi
Anneler Günü mesajı 2021: Duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları! Anneler Günü tarihi ne zaman
YAŞAMİşte en güzel Anneler Günü mesajları!