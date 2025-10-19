Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Konferans Ligi: Samsunspor- Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Samsunspor- Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. İlk haftada deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, bu kez evinde taraftarının desteğiyle Avrupa'daki yükselişini sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibi, bu önemli karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın tüm ayrıntıları…

        Giriş: 19.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 19.10.2025 - 15:07
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0’lık skorla geçerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, bu kez kendi seyircisi önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, güçlü rakibi karşısında alacağı 3 puanla grubunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen maç bilgileri...

        SAMSUNSPOR- DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

        Samsunspor- Dinamo Kiev maçı 23 Ekim Perşembe günü 22.00'de oynanacak.

        SAMSUNSPOR- DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        SAMSUNSPOR- DİNAMO KİEV BİLET FİYATLARI

        Biletlerin 720 TL ile 4.750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

