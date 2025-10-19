Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0’lık skorla geçerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, bu kez kendi seyircisi önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, güçlü rakibi karşısında alacağı 3 puanla grubunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen maç bilgileri...