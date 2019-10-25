İngiltere'nin güneyindeki Essex'te, Çarşamba günü Waterglade sanayi sitesinde, park edilmiş bir tırın arkasında buluna 39 ölü kaçak göçmenle ilgili yürütülen soruşturmada polis iki kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

Tutuklanan bir kadın ve bir erkeğin Warrington kentinden oldukları belirtiliyor. Polis daha önce olayla ilgili olarak tırın şoförü Maurice Robinson'ın tutuklandığını açıklamıştı.

İngiliz yetkililer, aralarında 8 kadının da bulunduğu göçmenlerin tamamının Çin kökenli olduğunu duyursa da, Çin Dışişleri Bakanlığı, bu iddianın henüz doğrulanmadığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in Büyükelçiliği aracılığıyla İngiliz polisiyle iletişim kurduğunu belirterek, "İngiliz polisi, hala kurbanların kimliklerini tespit etmek için soruşturma yürütüyor, henüz Çin vatandaşı olup olmadıkları teyit edilemiyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumu, "büyük bir trajedi" şeklinde nitelendiren Hua, "İngiltere'nin bir an önce kurbanların kimliklerini tespit etmesini, gerçekleri ortaya çıkararak, suçluları kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırmasını umuyoruz" dedi.

Hua, kurbanların hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun bu olayın "büyük bir trajedi" olduğunu ve uluslararası toplumu yasa dışı göç olaylarına karşı dikkat etmeye sevk ettiğini vurgulayarak, uluslararası topluma iş birliğini artırma çağrısında bulundu.

Sözcü Hua, Çin'in Belçika'daki büyükelçiliği vasıtasıyla polis ve ilgili birimlerce kapsamlı soruşturma yürütülmesini talep ettiğini aktardı.