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        Haberler Gündem Güncel Kontrol noktasında motosiklet çarptı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ordu'dan acı haber! Kontrol noktasında motosiklet çarptı

        Ordu'da kahreden bir olay meydana geldi. Kentte trafik kontrol noktasındaki görevi sırasında motosiklet çarpan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:27
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        Kontrol noktasında motosiklet çarptı!
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        Ordu'daki görevine 2 ay önce başlayan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (26), jandarma trafik kontrol noktasında görev yaparken, motosikletin çarpmasıyla şehit oldu.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.30 sıralarında, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

        2 AY ÖNCE ATANMIŞTI

        Turnasuyu Jandarma trafik kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, görev sırasında motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

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        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çangır'ı çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Çangır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Fatih Çangır'ın, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 ay önce Ordu'ya atanıp görevine başladığı öğrenildi.

        Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı.

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