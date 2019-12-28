ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Lubbock kentinde yoğun sis nedeniyle kontrolünü kaybeden tır, yoldan çıkarak bir kamyonetin üzerine devrildi. Olay yerinde bulunan polis ve haber ekibi kazadan son anda kurtuldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre KCBD televizyon kanalının çekim ekibi, yaşanan bir kazayı görüntülemek için, otoyol kenarında çekim yapıyordu.

Tam o sırada, yoğun sisle kaplı otoyolda seyir halinde ilerleyen bir tır, önündeki iki araca çarparak yoldan çıktı, ardından da park halinde duran kamyonetin üzerine devrildi.

Olay yerinde bulunan eyalet polisleri ve çekim ekibinin kazadan son anda kurtulduğu anlar ise kameralara yansıdı.