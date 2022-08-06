Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde alarm 0:00 / 0:00

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Cuma günü Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin bölgesinde Rusya ve Ukrayna arasında sıcak çatışmalar meydana geldi. Çatışma sırasında bomba ve mermiler tesisin yüksek voltajlı elektrik hattına isabet etti. Çatışma anında büyük panik yaşanırken, görevliler operatörlerin bir reaktörünün bağlantısını keserek olası bir faciayı önlemeye çalıştı. Yetkililer az da olsa radyoaktif sızıntının tespit edildiğini ancak olası bir facianın önlendiğini ifade etti.

UAEA, İKİ ÜLKEYE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU Görsel: Associated Press Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan nükleer santralde olası nükleer kazadan kaçınmak için Rusya ve Ukrayna'ya çağrıda bulundu ve hızla yayılan kompleksin ziyaret edilmesine izin verilmesini istedi.

"DURUM SON DERECE CİDDİ" Görsel: Associated Press Grossi, Salı günü The Associated Press'e verdiği röportajda, Rus birliklerinin Mart ayı başlarında ele geçirdiği Zaporijya tesisindeki durumun her geçen gün daha da tehlikeli hale geldiğini söylemişti. Grossi "Santralde nükleer güvenliğin her ilkesi ihlal edildi. Durum son derece ciddi ve tehlikeli" dedi. Grossi, tesisin güvenliğinin ihlal edildiğini belirterek, tesisin Rus kontrolünde ve 'aktif savaşın sürdüğü bir yerde' olduğunu da sözlerine eklemişti.