Esenyurt'u, 4 bin 143 adetle Pendik, 3 bin 778 konutla Başakşehir, 3 bin 683 konutla Sancaktepe, 3 bin 673 konutla Kadıköy, 3 bin 653 konutla Beylikdüzü takip etti

-En az konut satılan ilçeler ise 448 adetle Şile, Çatalca ve Adalar, 123 adetle Beykoz oldu

- İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa:

- "(Esenyurt ve Pendik) fiyatların uygun olması ve seçenek fazlalığı satışları artırıyor. Ayrıca, ilçeler bazında Esenyurt'ta yüksek nüfusun bulunması, Pendik'te kentsel dönüşümün yoğun olması bu durumu olumlu etkiliyor"

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