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Konya'da 11 kişi yakalandı, 132 FETÖ'cü deşifre oldu

Konya'da polis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TSK mahrem ve rehberlik yapılanması"na yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin ifadeleriyle 132 kişinin örgütle iltisakı ilk kez deşifre oldu

Konya'da 11 kişi yakalandı, 132 FETÖ'cü deşifre oldu
11 kişi yakalandı, 132 FETÖ'cü deşifre oldu
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HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "TSK mahrem ve rehberlik yapılanması"na yönelik operasyon düzenledi.

Polisin çalışması ve teknik takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonla ayrıca, şüphelilerin ifadeleriyle kripto olarak belirlenen ve haklarında henüz işlem bulunmayan 132 kişinin örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği ifade edildi.

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