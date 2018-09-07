Konya’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 3 kadın gözaltına alındı.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın edindiği bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütte mahrem ablalık yaptığı belirlenen 4 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri önceden belirlenen 4 adrese sabah saat 05:30 sıralarında eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 3 kadın gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yüzlerini gizlerken sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü.

Gözaltına alınan kadınların FETÖ/PDY kapsamında örgütün değişik kademelerinde ablalık görevi yaptığı ve eğitim kadrosunda yer aldıkları iddia edildi. Bununla birlikte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde bulunanların eşleri ile sürekli görüşerek telkinlerde bulundukları ve kadınları bir arada tutmaya çalıştıkları da gelen iddialar arasında yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ