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Konya'da bir kişi annesini rehin alıp, evi ateşe verdi

Konya'da belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Zeynep Y.'yi kurusıkı tabancayla rehin alan Yasin Y. (35),polisin geldiğini görünce havaya ateş etti, ardından evi ateşe verdi. Dumandan etkilenen Yasin Y., dışarı çıktığında polis tarafından gözaltına alındı. Anne Zeynep Y. de polis tarafından evden çıkartılırken yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

rehin
DHA

Olay, 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nakkaş Nigari Sokakta meydana geldi. Yasin Y., belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Zeynep Y.'yi kurusıkı tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yasin Y.'nin annesini rehin aldığı fark edilince Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. Polisin geldiğini gören Yasin Y., havaya ateş edip, evi ateşe verdi. Dumandan etkilenince dışarı çıkan Yasin Y., polis tarafından gözaltına alındı. Anne Zeynep Y., polis tarafından dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale edip söndürdü. Gözaltına alınan ve kesici aletle koluna zarar verdiği belirlenen Yasin Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Anne Zeynep Y. de tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü.

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